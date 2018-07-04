49 грузинских НПО обратились к НАТО с просьбой поддержать Грузию

04.07.2018 19:10 Перед саммитом 49 неправительственных организаций обращаются к североатлантическому альянсу с открытым письмом с просьбой поддержать интеграцию Грузии в НАТО.



В письме сказано, что вступление в НАТО является четкой, подтвержденной, и твердой волей грузинского народа, что поддерживает подавляющее большинство населения, и эта поддержка выше даже общего рейтинга всех основных политических партий.



"Мы, организации гражданского общества Грузии, обращаемся с просьбой к североатлантическому альянсу, обсудить на саммите, запланированном в Брюсселе, конкретные пути вступления Грузии в НАТО. Десять лет назад в Бухаресте главы и правительства стран-членов НАТО приняли решение, что Грузия станет членом НАТО.



Грузия столкнулась со многими трудностями из-за выбора, сделанного в пользу вступления в НАТО. Вступление в НАТО воспринимается грузинским народом неотделимой частью строительства свободного, демократического государства. Несмотря на все сложности, Грузия смогла сохранить этот политический курс.



Евроатлантическая интеграция исполнила значительную роль в сложном процессе строительства грузинского государства. Этот процесс поощрил реформы, преследующие целью формирование современного, демократического, и защищенного общества. Он породил у граждан Грузии убеждение, что можно распоряжаться своим будущим, и дал мощный стимул для строительства государственных институций, развития демократии, и преобразования сектора национальной безопасности.



Грузии все еще надо пройти длинный путь для строительства современной, демократической, и успешной страны. Страна по-прежнему стоит как перед внутренними, так и внешними вызовами. В целом грузинское общество является европейской демократией, и таким образом эти вызовы в большей степени схожи с теми вызовами, перед которыми стояли европейские страны перед вступлением в НАТО, и после него. Граждане Грузии подтвердили свою преданность в отношении демократической трансформации и модернизации страны, а также то, что Грузия является ответственным членом, и защитником системы международной безопасности, о чем явствует активное участие Грузии в миротворческих миссиях НАТО.



Мы твердо верим, что вступление Грузии в НАТО усилит безопасность и стабильность Европы, и ускорит развитие Грузии.



Каждая волна расширения НАТО усилила безопасность и стабильность Европы, и укрепила мир и благоденствие во всей Европе. Мы твердо убеждены, что вступление Грузии в НАТО принесет пользу евроатлантическому содружеству. Оно усилит как безопасность южного фланга альянса, так и фронт демократии, поощрив реформаторов и демократические силы за пределами границ Грузии. Вступление Грузии в НАТО будет следующим смелым шагом к единой, свободной, и мирной Европе.



Мы также твердо верим, что вступление Грузии в НАТО положительно отразится на демократическое и экономическое развитие Грузии.



В контексте тех угроз и вызовов, перед которыми стоит свободный мир, важнейшим является осуществление решения, принятого в 2008 году в Бухаресте, чтобы НАТО в глазах, как друзей, так и противников, подтвердила единство альянса, и свою приверженность по отношению своих фундаментальных принципов.



Генеральный секретарь НАТО заявил, что у Грузии есть все практические инструменты для членства. Сейчас Грузии необходимо политическое решение, которое даст ясность пути вступления. Мы убеждены, что эта ясность в интересах евроатлантического содружества"- сказано в письме НПО.



Письмо подписывают: "Международная прозрачность - Грузия; Атлантический совет Грузии; Демократическая инициатива Грузии; Международное общество справедливых выборов и демократии; Ассоциация молодых юристов Грузии; Фонд "Открытое общество- Грузия"; Институт развития свободы информации; Агентство гражданского развития; Фонд развития средств массовой информации; Исследовательский центр экономической политики; Институт политики Грузии; Ассоциация реформ Грузии; Центр исследовательской журналистики и адвокатирования; Зеленая альтернатива; Общество и банки; Региональный центр стратегических исследований; Мировой опыт для Грузии; Институт гражданской включенности; Либеральная академия - Тбилиси; Ассоциация фермеров Грузии; Ассоциация ООН Грузии; Институт демократии и безопасного развития; Институт демократии (Батуми); Ресурс-центр самоуправления Рача Лечхуми и Квемо Сванети (Амбролаури); Ассоциация Деа (Зугдиди); Сельский зал Грузии (Озургети); Союз демократического развития Грузии (Озургети); Достойная старость (Кобулети); Фонд развития Ткибульского района (Ткибули); Европа - наш дом (Кутаиси); Информационный центр Кутаиси (Кутаиси); Представительство Имерети Ассоциации молодых экономистов Грузии (АМЭГ) (Кутаиси); Шаг Харагаули (Харагаули); Хартия мира (Ниноцминда); Молодежный центр Ахалцихе (Ахалцихе); Союз "Вежини" (Гурджаани); Союз-общинная организация "Нукриани" (Сигнахи). Информационный центр Ланчхути (Ланчхути); Ассоциация гражданского развития Грузии (Лагодехи); Демос (Рустави); "За лучшее будущее" (Церовани), Центр инноваций и гражданского развития "Дом прогресса" (Озургети); Ассоциация "Союз чиатурцев" (Чиатура); Центр благоденствия и развития (Гори); Союз "Сапари"; Союз "Общество женщин-демократов Марнеули"; Центр по правам человека; Фонд развития прав человека; Женская ассоциация ВПЛ "Согласие".

















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