В рамках проекта «Снимай в Грузии» снято девять фильмов, ведутся съемки еще шести

05.07.2018 12:33 Грузия, как киносъемочная площадка, ежедневно становится все более актуальной и нагруженной. В рамках компонента поощрения киноиндустрии "Снимай в Грузии" уже осуществлено 15 иностранных проектов. Программа дает местным и международным продюсерам, заинтересованным кинопроизводством, снять в Грузии фильм, или другого рода аудио/визуальную продукцию, и вернуть назад до 20-25% квалифицированных расходов.



По данным июня 2018 года, в рамках программы "Снимай в Грузии" поступило 15 заявок, из которых уже закончились съемки 9 фильмов, а в настоящем идут съемки еще по 6 фильмам.



Шесть из этих проектов являются индийскими художественными фильмами, одна грузинско-итальянско-французская кинопродукция, одна грузинско-американо-норвежская, одна грузинско-французская, одна грузинско-британская, одна грузинско-ирландская, одна грузинско-германско-французская, одна грузинско-американская, одна грузинско-турецкая, и одна грузинско-китайская.



В результате осуществления этих проектов в Грузии в сумме будет потрачено более 26 миллионов лари, а количество занятых во время съемок составляет 2 000 человек.



В то же время по заявлению агентства, важно, что в настоящем идут активные переговоры с разными международными продюсерами дополнительно о съемках нескольких фильмов.



Следует отметить, что 6 проектам, пользующимся в рамках программы т.н. механизмом cash rebate, уже возместили 20% квалифицированных расходов потраченного в Грузии бюджета.



Компонент поощрения киноиндустрии осуществляет Агентство развития предпринимательства Министерства экономики и устойчивого развития Грузии по сотрудничеству с Национальным киноцентром Министерства культуры и охраны памятников.

















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