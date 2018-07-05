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Зоопарк отказался одалживать лидеру партии «Гирчи» страуса


05.07.2018   13:48
«У нас в зоопарке нет страуса, это – эму», — заявил Первому каналу директор Тбилисского зоопарка Зураб Гуриелидзе.

По его словам, это пернатое, распространенное в Австралии, довольно агрессивно.

«Однако, в любом случае, одалживать животное или птицу на несколько часов исключено. Транспортировка для животного связана с большим стрессом, а функция зоопарка – защищать животных, — заявил Гуриелидзе.

Директор зоопарка советует политической партии «Гирчи» искать другой выход.

Сегодня один из один из лидеров партии «Гирчи» и кандидат в президенты Зураб Джапаридзе пришел зоопарк и попросил его руководство одолжить им самку страуса на несколько часов 13 июля.






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