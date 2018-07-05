|
|
Зоопарк отказался одалживать лидеру партии «Гирчи» страуса
05.07.2018 13:48
«У нас в зоопарке нет страуса, это – эму», — заявил Первому каналу директор Тбилисского зоопарка Зураб Гуриелидзе.
По его словам, это пернатое, распространенное в Австралии, довольно агрессивно.
«Однако, в любом случае, одалживать животное или птицу на несколько часов исключено. Транспортировка для животного связана с большим стрессом, а функция зоопарка – защищать животных, — заявил Гуриелидзе.
Директор зоопарка советует политической партии «Гирчи» искать другой выход.
Сегодня один из один из лидеров партии «Гирчи» и кандидат в президенты Зураб Джапаридзе пришел зоопарк и попросил его руководство одолжить им самку страуса на несколько часов 13 июля.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна