Зоопарк отказался одалживать лидеру партии «Гирчи» страуса

05.07.2018 13:48 «У нас в зоопарке нет страуса, это – эму», — заявил Первому каналу директор Тбилисского зоопарка Зураб Гуриелидзе.



По его словам, это пернатое, распространенное в Австралии, довольно агрессивно.



«Однако, в любом случае, одалживать животное или птицу на несколько часов исключено. Транспортировка для животного связана с большим стрессом, а функция зоопарка – защищать животных, — заявил Гуриелидзе.



Директор зоопарка советует политической партии «Гирчи» искать другой выход.



Сегодня один из один из лидеров партии «Гирчи» и кандидат в президенты Зураб Джапаридзе пришел зоопарк и попросил его руководство одолжить им самку страуса на несколько часов 13 июля.















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