Два грузинских вуза потеряли статус

05.07.2018 17:03 У "Общества Знание" имени Ильи Чавчавадзе, и ООО "Академия интербизнес" отменили статус высшего учебного заведения. Об этом сообщают в Национальном центре развития качества образования.



В центре отметили, что у "Общества знание" имени Ильи Чавчавадзе, и "Академии интербизнеса" отменена авторизация 28 июня 2018 года на заседании Совета авторизации высших образовательных заведений, соответственно, у этих заведений аннулирован статус образовательного заведения.



"Исходя из этого, студентам, зачисленным в установленном законодательством порядке на высшую образовательную программу НПЮЛ "Общество Знание" имени Ильи Чавчавадзе, и ООО "Академия интербизнеса" на основании действующего законодательства приостановлен статус студента, и они имеют право принять участие в мобильности:



- В течение пяти лет с приостановления статуса, невзирая на длительность периода учебы;

- Без оплаты стоимости мобильности.



Дополнительно сообщаем, что по приказу директора центра за №593/и от 3 июля 2018 года определены сроки процесса мобильности осеннего семестра 2018-2019 учебного года:



А) Срок регистрации на электронном портале мест студентов, которые должны быть зачислены в порядке мобильности Высших учебных заведений, определился с 09 июля по 23 июля 2018 года;



Б) Срок регистрации на электронном портале лиц, которые должны быть зачислены в порядке мобильности, определился с 25 июля по 18:00 часов 16 августа 2018 года"- сказано в заявлении Национального центра развития качества образования.

















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