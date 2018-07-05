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Спасатели перевезли на вертолете в безопасное место оставшегося в зоне стихии подростка


05.07.2018   21:47
Спасатели перевезли на вертолете в безопасное место подростка, который остался в горах села Чубери, — информацию об этом распространяет Агентство по управлению чрезвычайными ситуациями.

По информации ведомства, спасательной операцией руководил начальник Агентства по управлению чрезвычайными ситуациями Александр Хвадагиани.

К спасательной операции был привлечен вертолет пограничной полиции МВД.






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