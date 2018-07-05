|
|
Строящая «Нескра ГЭС» компания заявила о непричастности к обрушению горы в Сванетии
05.07.2018 21:55
Строительство гидроэлектростанции «Нескра ГЭС» никак не связано с чрезвычайной ситуацией, возникшей в поселке Чубери в высокогорной Сванетии. Об этом говорится в заявлении компании «Нескра гидро», распространенном сегодня.
Поселок Чубери Местийского муниципалитета значительно пострадал от удара стихии. После ливневых дождей разрушилась часть горы. Горная масса сошла прямо в реку, что вызвало резкое повышение уровня воды и наводнение. Поселок оказался отрезан от внешнего мира, а местным жителям пришлось искать укрытие на возвышенностях.
Население не исключает, что причиной произошедшего могло послужить строительство гидроэлектростанции «Нескра ГЭС».
«Хотим разъяснить, что с начала 2018 года до сегодняшнего дня подготовительные работы на «Нескра ГЭС» полностью остановлены. Эти работы подразумевали только реабилитацию существующих дорог и мостов. Кроме того, стихийное бедствие началось на 5 километров ниже по реке от территории строительства. Соответственно, создавшееся положение не имеет отношения к строительству ГЭС», — говорится в заявлении.
В компании добавили, что в случае необходимости готовы быстро мобилизовать технику, чтобы оказать соответствующую помощь местному населению.
На реке Ненскра, которая является притоком реки Ингури, планируется строительство одной из самых крупных в Грузии гидроэлектростанций. «Ненскра ГЭС», мощностью 280 мегаватт ежегодно должна будет вырабатывать 1,2 миллиарда киловатт-часов электроэнергии.
Для финансирования строительства ГЭС Европейский банк реконструкции и развития выделил кредит в 214 миллионов долларов. Европейский инвестиционный банк выделил 150 миллионов долларов, а Корейский банк развития — 87,6 миллиона долларов. Строительство станции осуществляет корейская корпорация K-water.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна