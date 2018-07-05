Строящая «Нескра ГЭС» компания заявила о непричастности к обрушению горы в Сванетии

05.07.2018 21:55 Строительство гидроэлектростанции «Нескра ГЭС» никак не связано с чрезвычайной ситуацией, возникшей в поселке Чубери в высокогорной Сванетии. Об этом говорится в заявлении компании «Нескра гидро», распространенном сегодня.



Поселок Чубери Местийского муниципалитета значительно пострадал от удара стихии. После ливневых дождей разрушилась часть горы. Горная масса сошла прямо в реку, что вызвало резкое повышение уровня воды и наводнение. Поселок оказался отрезан от внешнего мира, а местным жителям пришлось искать укрытие на возвышенностях.



Население не исключает, что причиной произошедшего могло послужить строительство гидроэлектростанции «Нескра ГЭС».



«Хотим разъяснить, что с начала 2018 года до сегодняшнего дня подготовительные работы на «Нескра ГЭС» полностью остановлены. Эти работы подразумевали только реабилитацию существующих дорог и мостов. Кроме того, стихийное бедствие началось на 5 километров ниже по реке от территории строительства. Соответственно, создавшееся положение не имеет отношения к строительству ГЭС», — говорится в заявлении.



В компании добавили, что в случае необходимости готовы быстро мобилизовать технику, чтобы оказать соответствующую помощь местному населению.



На реке Ненскра, которая является притоком реки Ингури, планируется строительство одной из самых крупных в Грузии гидроэлектростанций. «Ненскра ГЭС», мощностью 280 мегаватт ежегодно должна будет вырабатывать 1,2 миллиарда киловатт-часов электроэнергии.



Для финансирования строительства ГЭС Европейский банк реконструкции и развития выделил кредит в 214 миллионов долларов. Европейский инвестиционный банк выделил 150 миллионов долларов, а Корейский банк развития — 87,6 миллиона долларов. Строительство станции осуществляет корейская корпорация K-water.















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