24 водителя лишились прав за год действия 100-балльной штрафной системы

06.07.2018 11:46 Почти через 1 год после того, как на водительские права заработала 100-очковая система, 24 водителя потратили все сто баллов. По информации allnews, в период с 1 июля 2017 года по 28 июня 2018 года у 24 лиц на год лишили водительских прав. Наиболее частым правонарушением является нарушение правил дорожного движения, за которым последовало повреждение транспортного средства, груза, дороги, дорожного или иного сооружения, а также другого имущества, или легкое телесное повреждение человека. За такие нарушения баллы водительских прав снизились у 5 из 24 водителей.



Было зафиксировано 4 случая нарушения водителями правил, связанных с дорожным знаками или разметкой, а также пользования буксиром, внешним осветительным прибором, звуковым сигналом, или аварийной светосигнализацией.



Также зафиксировано 4 случая пользования водителем средством мобильной коммуникации во время вождения.



За пересечение осевой линии и движение в противоположном направлении потеряли баллы 3 водителя, за повторное пересечение осевой линии в течение года - 2 водителя.



В течение года зафиксировано 2 случая повторного управления автомашиной лицом, не имеющим, или лишенным водительского права за другие нарушения, а также передачи транспортного средства в управление несовершеннолетнему, или лицу, не имеющему водительское право.



У 1 лица сняли баллы за управление автомашины, не зарегистрированной в установленном порядке.



1 случай зафиксирован из-за нарушения правила дорожного движения, за которым последовало создание аварийной ситуации или пробки.



Выявлен 1 случай несоблюдения правила проезда на знаке запрещения регулировщика или светофора, а также несоблюдения требования приоритетного знака, нарушение правила обгона на перекрестке, перехода на железной дороге, и создания препятствия транспортному средству, имеющему преимущество на проезд.



За нарушение правил безопасности при перевозке детей на автомашине баллы на водительских правах сняли у 1 лица.



Напомним, 100-балльная система водительских прав заработала с 1 июля 2017 года. Согласно изменению, на водительские права 1 января каждого года начисляется 100 баллов, и в течение года эти баллы снижаются за определенные правонарушения.

















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

