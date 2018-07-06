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24 водителя лишились прав за год действия 100-балльной штрафной системы
06.07.2018 11:46
Почти через 1 год после того, как на водительские права заработала 100-очковая система, 24 водителя потратили все сто баллов. По информации allnews, в период с 1 июля 2017 года по 28 июня 2018 года у 24 лиц на год лишили водительских прав. Наиболее частым правонарушением является нарушение правил дорожного движения, за которым последовало повреждение транспортного средства, груза, дороги, дорожного или иного сооружения, а также другого имущества, или легкое телесное повреждение человека. За такие нарушения баллы водительских прав снизились у 5 из 24 водителей.
Было зафиксировано 4 случая нарушения водителями правил, связанных с дорожным знаками или разметкой, а также пользования буксиром, внешним осветительным прибором, звуковым сигналом, или аварийной светосигнализацией.
Также зафиксировано 4 случая пользования водителем средством мобильной коммуникации во время вождения.
За пересечение осевой линии и движение в противоположном направлении потеряли баллы 3 водителя, за повторное пересечение осевой линии в течение года - 2 водителя.
В течение года зафиксировано 2 случая повторного управления автомашиной лицом, не имеющим, или лишенным водительского права за другие нарушения, а также передачи транспортного средства в управление несовершеннолетнему, или лицу, не имеющему водительское право.
У 1 лица сняли баллы за управление автомашины, не зарегистрированной в установленном порядке.
1 случай зафиксирован из-за нарушения правила дорожного движения, за которым последовало создание аварийной ситуации или пробки.
Выявлен 1 случай несоблюдения правила проезда на знаке запрещения регулировщика или светофора, а также несоблюдения требования приоритетного знака, нарушение правила обгона на перекрестке, перехода на железной дороге, и создания препятствия транспортному средству, имеющему преимущество на проезд.
За нарушение правил безопасности при перевозке детей на автомашине баллы на водительских правах сняли у 1 лица.
Напомним, 100-балльная система водительских прав заработала с 1 июля 2017 года. Согласно изменению, на водительские права 1 января каждого года начисляется 100 баллов, и в течение года эти баллы снижаются за определенные правонарушения.
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