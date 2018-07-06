Населению, пострадавшему от стихии в Чубери, раздали воду

06.07.2018 14:31 Местные власти раздали воду населению, пострадавшему от стихии в селе Чубери муниципалитета Местия.



Как говорится в информации пресс-службы администрации государственного поверенного в Самегрело-Земо Сванети, в случае необходимости, население обеспечат и пищевыми продуктами.



«По причине повреждения системы воды, пострадавшее население до сих пор остается без питьевой воды, из-за чего мы обеспечили их питьевой водой. Как мы, так и поверенный села, находимся в постоянном контакте с местными и в случае необходимости, готовы обеспечить их и пищевыми продуктами. Однако к этому времени такой необходимости не было», — заявил заместитель председателя муниципального собрания (сакребуло) Местии Заур Чартолани.



По информации пресс-службы администрации государственного поверенного в Самегрело-Земо Сванети, к этому времени центральная дорога Чубери расчищена, движение автотранспорта свободно. Ведутся работы по укреплению русла реки Ненскра и проектные работы для установки временных мостов.



Обрушение части горы в селе Чубери в результате обильных осадков вызвало повышение уровня воды в реке Ненскра. Река вышла из берегов и затопила близлежащую территорию. Оползень и селевой поток снесли мосты, которые связывают села между собой и несколько домов.



На месте мобилизованы все соответствующие службы и интенсивно продолжаются работы по восстановлению. Центральная и местные власти перешли на особый режим работы.















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