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Из особо опасной зоны в Чубери вывели несколько семей
06.07.2018 18:54
Из села Чубери муниципалитета Местиа продолжается эвакуация тех семей, который живут в особо опасной зоне или остались под открытым небом, — об этом сообщает журналист Первого канала из Чубери.
По его информации, уровень воды в реке Ненскра то падает, то растет. К этому времени он не увеличен.
В зоне стихии ведутся работы по расчистке и укреплении берегов.
Вместе с тем, на месте работает техническая группа «Энерго-про Джорджия», чтобы подача электроэнергии населению Чубери была полностью восстановлена.
На месте остаются представители муниципалитета Местиа, министр по делам вынужденно перемещённых с оккупированных территорий лиц, беженцев и расселению Грузии Созар Субари, который, по решению премьера, назначен спикером координационного совета и периодически знакомит население с информацией о работах по ликвидации последствий стихии.
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