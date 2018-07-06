Из особо опасной зоны в Чубери вывели несколько семей

06.07.2018 18:54 Из села Чубери муниципалитета Местиа продолжается эвакуация тех семей, который живут в особо опасной зоне или остались под открытым небом, — об этом сообщает журналист Первого канала из Чубери.



По его информации, уровень воды в реке Ненскра то падает, то растет. К этому времени он не увеличен.



В зоне стихии ведутся работы по расчистке и укреплении берегов.



Вместе с тем, на месте работает техническая группа «Энерго-про Джорджия», чтобы подача электроэнергии населению Чубери была полностью восстановлена.



На месте остаются представители муниципалитета Местиа, министр по делам вынужденно перемещённых с оккупированных территорий лиц, беженцев и расселению Грузии Созар Субари, который, по решению премьера, назначен спикером координационного совета и периодически знакомит население с информацией о работах по ликвидации последствий стихии.















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