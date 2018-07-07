Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

На будущей неделе следственная комиссия по делу об убийстве на улице Хорава проведет опрос экспертов


07.07.2018   20:35
На будущей неделе следственная комиссия по делу об убийстве на улице Хорава проведет опрос экспертов
9 июля возобновятся заседания временной следственной комиссии по расследованию дела об убийстве на улице Хорава.

По словам председателя комиссии Серги Капанадзе, в понедельник 9 июля комиссия проведет опрос совершеннолетних свидетелей, а во вторник — несовершеннолетних.

В среду заседание комиссии пройдет в расширенном составе, на котором будут заслушаны эксперты бюро имени Самхараули, а в четверг состоится встреча с независимыми экспертами.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Из Москвы в Батуми будет ездить автобус
Экспорт грузинских персиков увеличился в девять раз
В июне больше всего цены снизились на продовольствие и безалкогольные напитки
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Три человека погибли в ДТП в Гагрском районе
12 самоубийств в Абхазии за два месяца
Сирийская оппозиция осуждает признание Асадом независимости оккупированных Россией территорий Грузии
Уголовное дело не прекращается, если нет официального подтверждения смерти человека - Субари
Абхазы с русскими сорвали встречу в Гали
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна