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На будущей неделе следственная комиссия по делу об убийстве на улице Хорава проведет опрос экспертов
07.07.2018 20:35
На будущей неделе следственная комиссия по делу об убийстве на улице Хорава проведет опрос экспертов
9 июля возобновятся заседания временной следственной комиссии по расследованию дела об убийстве на улице Хорава.
По словам председателя комиссии Серги Капанадзе, в понедельник 9 июля комиссия проведет опрос совершеннолетних свидетелей, а во вторник — несовершеннолетних.
В среду заседание комиссии пройдет в расширенном составе, на котором будут заслушаны эксперты бюро имени Самхараули, а в четверг состоится встреча с независимыми экспертами.
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