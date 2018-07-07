На будущей неделе следственная комиссия по делу об убийстве на улице Хорава проведет опрос экспертов

07.07.2018 20:35 На будущей неделе следственная комиссия по делу об убийстве на улице Хорава проведет опрос экспертов

9 июля возобновятся заседания временной следственной комиссии по расследованию дела об убийстве на улице Хорава.



По словам председателя комиссии Серги Капанадзе, в понедельник 9 июля комиссия проведет опрос совершеннолетних свидетелей, а во вторник — несовершеннолетних.



В среду заседание комиссии пройдет в расширенном составе, на котором будут заслушаны эксперты бюро имени Самхараули, а в четверг состоится встреча с независимыми экспертами.















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