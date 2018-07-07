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В Главной прокуратуре Грузии завершилась встреча с Зазой Саралидзе
07.07.2018 20:40
В Главной прокуратуре Грузии завершилась встреча Зазы Саралидзе с представителями прокуратуры и МВД. По завершении встречи Заза Саралидзе не сделал комментария для СМИ.
На вопрос журналистов о том, что МВД обещало ему предпринять конкретные, радикальные шаги, Заза Саралидзе лишь коротко ответил: «будут предприняты», однако о каких шагах идет речь, не конкретизировал. Он не сказал и о том, доволен ли этой встречей. «Без комментариев, не фиксирую, ни то, ни это», - таков был ответ Зазы Саралидзе на вопрос журналистов.
Перед началом встречи адвокат Саралидзе Нестан Лондаридзе заявляла, что перед следователями они поставят вопрос в связи с М.К., однако говорилось ли об этом, Заза Саралидзе не конкретизировал. На встрече в Главной прокуратуре присутствовали Заза Саралидзе, его адвокат Нестан Лондаридзе, Народный защитник Нино Ломджария, представители прокуратуры и МВД.
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