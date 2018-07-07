Ратиани: Система школьной безопасности после 2012 года расстроилась

07.07.2018 21:32 Обязательно нужно, чтобы комиссией была дана рекомендация по поводу того, какие проблемы есть сегодня у школы и что нужно изменить в направлении безопасности школ, - об этом заявил журналистам член временной парламентской комиссии по делу об убийстве подростков на улице Хорава в Тбилиси Серго Ратиани перед опросом на заседании комиссии директоров 51-й и 1-й экспериментальной школ.



По его словам, то, что система школьной безопасности была расстроена, признано как министром образования, так и главой МВД.



«Важны не только детали расследования, о которых они знают, а есть и вторая сторона, какие проблемы есть в общем у школы. Вокруг этих проблем у нас будут вопросы, и мы выслушаем ответы. Эти вопросы касаются проблем, связанных с безопасностью. Обязательно нужно, чтобы комиссией была дана рекомендация касательно того, какие проблемы есть сегодня у школы и что нужно изменить в направлении безопасности школ. То, что система школьной безопасности после 2012 года расстроилась, эти признано всеми, в том числе министрами образования и внутренних дел. Соответственно, в связи с этим у нас будут вопросы, и надеюсь, мы услышим от директоров конкретные ответы», - заявил Серго Ратиани.

















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