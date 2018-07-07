Омбудсмен: Я не могу сказать, что подразумевал Заза Саралидзе под радикальными шагами

07.07.2018 21:58 В беседе со мной прокуратура подтвердила, что от парламента ими официально не получены те рекомендации, которые были даны председателем следственной комиссии, поэтому в этом разрезе разговора не было, - об этом по завершении встречи в Главной прокуратуре Грузии заявила журналистам народный защитник Нино Ломджария, чем ответила на вопрос о том, существуют ли достаточные основания для начала уголовного преследования в отношении М.К.



«Что касается того, кому должно быть предъявлено обвинение и кому – нет, у нас есть определенные позиции, однако исходя из того, что это касается конкретных лиц, а также, исходя из того, что я народный защитник, воздержусь от публичного фиксирования этих позиций», - заявил Ломджария.

Вместе с тем Нино Ломджария заявила, что ей неизвестно, что подразумевал Заза Саралидзе, когда сказал, что МВД обещало ему предпринять радикальные шаги.



«Я не могу сказать, что подразумевал Заза Саралидзе под радикальными шагами – у меня остается впечатление, что расследование действительно проходит по конкретному, какому-то стратегическому плану. На данном этапе считаю, что оно идет в верном направлении и, наверное, нам понадобиться определенное время для того, чтобы увидеть, насколько результативным будет то, что намечено следствием. Во всяком случае, конкретную волю и видение мы увидели сегодня», - заявила Ломджария.



По словам омбудсмена сегодня в прокуратуре состоялась рабочая встреча.



Напомним, что председатель парламентской следственной комиссии по делу об убийстве на улице Хорава Серги Капанадзе выступил с двумя рекомендациями. Одна из рекомендаций содержит призыв начать расследование по факту ранения несовершеннолетнего Г.М. на улице Хорава, а другая – начать уголовное преследование в отношении одного из лиц, Михаила Каландия.



Два подростка были ранены на улице Хорава в Тбилиси 1 декабря 2017 года. Один из них скончался по дороге в больницу, второй, несмотря на усилия врачей и несколько операций, скончался в больнице 2 декабря.















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