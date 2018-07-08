Давид Гургулия в списке десяти самых перспективных молодых кинорежиссеров Европы

08.07.2018 11:57



Показ этого фильма «Диалект» в Карловы Вары прошел при аншлаге в “Congress Hall” и заслужил высокие отзывы специалистов и зрителей. Выступая на фестивале на представлении картины,Д.Гургулия сказал, что "его картина впервые удостоена чести быть представленным на кинофестивале за пределами Грузии". "Фильм "Диалект" снят в очень краткие сроки-за 8 дней, съемки проходили в основном на территории этнографического музея в Тбилиси,бюджет для создания фильма был небольшой, но самое главное удалось сказать и передать", - отметил он.



Гургулия поблагодарил всех тех, кто помогал ему в создании этого фильма. "Хочу выразить особую благодарность Национальному киноцентру Грузии за то, что дали мне возможность побывать на международном фестивале в Карловы Вары, сердечное спасибо всем тем, кто помогал мне в создании фильма "Диалект", всем тем, кто поддерживал и болел за меня",-сказал молодой режиссер.

В беседе с автором этих строк Гургулия отметил, что "в ближайшее время намерен снять один полнометражный документальный фильм, а также несколько короткометражных картин".



Читателям же сообщу, что Давид Гургулия (ему 23 года ) закончил отделение кинорежиссуры Грузинского государственного университета театра и кино имени Шота Руставели-вуза, являющегося кузницей кадров для киноискусства и театрального мира . Давид за свою непродолжительную творческую деятельность снял 4 короткометражных художественных фильма. Последняя его картина --фильм "Диалект" является его дипломной работой. Именно эта картина принесла Давиду признание на престижном кинофестивале в Карловы Вары(29 июня-7 июля ) европейской киноарене.



Автор этих строк, ставший свидетелем успешного представления картины Д.Гургулия на кинофестивале в Карловы Вары, желает молодому, талантливому и в то же время очень скромному режиссеру новых творческих удач.



Тенгиз Пачкория, Карловы Вары, специально для Грузия-Online





На фото: Давид Гургулия после показа его фильма в Карловы Вары (фото Хатуны Габиташвили)





Грузинский кинорежиссер Давид Гургулия по решению кинопрограммы European film promotion (EFP) 53-го международного кинофестиваля в Карловы Вары (Чехия) включен в список десяти самых перспективных молодых режиссеров Европы-участников этого престижного кинофорума. Этого признания молодой грузинский режиссер добился за свой короткометражный художественный фильм «Диалект», созданный по мифологическим мотивам.Показ этого фильма «Диалект» в Карловы Вары прошел при аншлаге в “Congress Hall” и заслужил высокие отзывы специалистов и зрителей. Выступая на фестивале на представлении картины,Д.Гургулия сказал, что "его картина впервые удостоена чести быть представленным на кинофестивале за пределами Грузии". "Фильм "Диалект" снят в очень краткие сроки-за 8 дней, съемки проходили в основном на территории этнографического музея в Тбилиси,бюджет для создания фильма был небольшой, но самое главное удалось сказать и передать", - отметил он.Гургулия поблагодарил всех тех, кто помогал ему в создании этого фильма. "Хочу выразить особую благодарность Национальному киноцентру Грузии за то, что дали мне возможность побывать на международном фестивале в Карловы Вары, сердечное спасибо всем тем, кто помогал мне в создании фильма "Диалект", всем тем, кто поддерживал и болел за меня",-сказал молодой режиссер.В беседе с автором этих строк Гургулия отметил, что "в ближайшее время намерен снять один полнометражный документальный фильм, а также несколько короткометражных картин".Читателям же сообщу, что Давид Гургулия (ему 23 года ) закончил отделение кинорежиссуры Грузинского государственного университета театра и кино имени Шота Руставели-вуза, являющегося кузницей кадров для киноискусства и театрального мира . Давид за свою непродолжительную творческую деятельность снял 4 короткометражных художественных фильма. Последняя его картина --фильм "Диалект" является его дипломной работой. Именно эта картина принесла Давиду признание на престижном кинофестивале в Карловы Вары(29 июня-7 июля ) европейской киноарене.Автор этих строк, ставший свидетелем успешного представления картины Д.Гургулия на кинофестивале в Карловы Вары, желает молодому, талантливому и в то же время очень скромному режиссеру новых творческих удач.Тенгиз Пачкория, Карловы Вары, специально для Грузия-OnlineНа фото: Давид Гургулия после показа его фильма в Карловы Вары (фото Хатуны Габиташвили)











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