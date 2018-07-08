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Илия II: Мы просим Господа ниспослать нам такое испытание, которое выдержит грузин


08.07.2018   17:00
Мы просим Господа ниспослать нам такое испытание, которое выдержит грузин, - об этом в ходе воскресной проповеди в храме Пресвятой Троицы заявил Католикос-Патриарх всея Грузии Илия II. Святейший коснулся испытаний и человеческой природы.

«У всякого человека есть какая-то нужда, и эта нужда дается им в зависимости от того, насколько человек может эту нужду выдержать. Не существует человека, у которого не было бы какой-либо печали. Мы просим Господа ниспослать нам такое испытание, которое выдержит грузин и каждый из нас. Дай Бог, чтобы в нас царили добро, мир и радость», - сказал патриарх.







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