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Илия II: Мы просим Господа ниспослать нам такое испытание, которое выдержит грузин
08.07.2018 17:00
Мы просим Господа ниспослать нам такое испытание, которое выдержит грузин, - об этом в ходе воскресной проповеди в храме Пресвятой Троицы заявил Католикос-Патриарх всея Грузии Илия II. Святейший коснулся испытаний и человеческой природы.
«У всякого человека есть какая-то нужда, и эта нужда дается им в зависимости от того, насколько человек может эту нужду выдержать. Не существует человека, у которого не было бы какой-либо печали. Мы просим Господа ниспослать нам такое испытание, которое выдержит грузин и каждый из нас. Дай Бог, чтобы в нас царили добро, мир и радость», - сказал патриарх.
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