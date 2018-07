В Батуми произошел инцидент между российскими и грузинскими болельщиками

08.07.2018 17:02 В Батуми у Башни алфавита поздно ночью, при просмотре футбольного матча Россия-Хорватия произошел инцидент между российскими и грузинскими болельщиками.



Как сообщают в МВД, следствие начато по статье 126 УК Грузии (насилие). По данным ведомства, об инциденте правоохранителям сообщили российские туристы, по словам которых, им нанесли словесное и физическое оскорбление.



Заявление в связи с произошедшим в социальной сети распространила участник инцидента, директор НПО Институт толерантности и многообразия Эка Читанава. По ее словам, грузинские болельщики опротестовали российские флаги у Башни алфавита, за этим последовал инцидент.



«Матч Россия-Хорватия я смотрела в Батуми, на большом экране недалеко от Башни алфавита. Разумеется, я была там, чтобы поболеть за Хорватию и открыто выразить эмоции. Одна из гражданок России прямо передо мной размахивала российским флагом, я это опротестовала. Когда Хорватия забила гол, я к ней приблизилась и громко, чтобы она хорошо слышала, кричала «Go Croatia, fuck off Russia!», на что она обернулась, мол, что на меня кричишь. Потом между нами произошла словесная размолвка, я протестовала из-за реющего российского флага. Говорила, «My country is occupied by your fucking country, so go, and wave your flag in Russia». Госпожа позвонила в 112, мол, меня бьют. Приехала полиция. Нас всех отвезли в отделение полиции. Со мной поехали только два свидетеля (огромное им спасибо за поддержку). Грузины, остальные улизнули. Зато поболеть русскую девушку пришли парни-грузины.Как я узнала в ходе опроса, россиянка говорила, что я ее коснулась физически (лжет) и назвала оккупантом. Моих свидетелей опросили в 7 часов утра. У меня не было адвоката. В отделение пришли представители Народного защитника. Я прошла консультацию с юристами и мой опрос отложен до понедельника. Пока ожидаю результатов следствия», - пишет Эка Читанава.















