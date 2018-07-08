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Форму футбольной сборной Хорватии сшили в Грузии
08.07.2018 20:28
Сборная Хорватии, вышедшая в полуфинал чемпионата мира по футболу, выступает в форме, которая сшита в Грузии. Об этом свидетельствуют фотографии на официальном сайте компании Nike, на которой представлена форма национальной сборной Хорватии с надписью на ярлыке «Made in Georgia».
В Грузии с известными спортивными брендами сотрудничает компания «Аджара Текстиль». Компания ориентирована на экспорт и выполняет заказы таких крупных международных брендов как Nike, Adidas, Puma, Lotto, Erima, New Balance и Under Armour.
В феврале 2018 года в Грузии был открыт уже второй завод компании – на церемонии присутствовали основатель «Аджара Текстиль» турецкий бизнесмен Джемал Билгингуллу-оллу и региональный директор компании Nike Ema Канер Соитаси.
Ежегодно компания шьет 10 миллионов единиц продукции и собирается значительно расширить производство. Инвестиция с целью создания компании была осуществлена в рамках правительственной программы «Производи в Грузии».
В форме, сшитой в Грузии, сборная Италии выступала на Чемпионате Европы в 2012 и 2016 годах. Также в сшитой «Аджара Текститль» форме уже несколько лет выступают 33 команды, в том числе «Боруссия» Дортмунд и другие клубы.
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