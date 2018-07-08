Грузинский фильм «Деде» стал победителем кинофестиваля «Евразия» в Астане

08.07.2018 20:45 Фильм грузинского режиссера Мариам Хачвани «Деде» стал призером XIV Международного кинофестиваля «Евразия». Об этом сообщают в Национальном центре кинематографии Грузии.

Фестиваль проходил 1-7 июля в Астане (Казахстан). Драма о любви и традициях высокогорного грузинского региона Сванетии, стала обладателем Специального приза жюри.



«Поздравляем Мариам и всю творческую группу фильма», — говорится в сообщении киноцентра.



Картина «Деде» боролась на фестивале за победу в пяти номинациях: лучший фильм, лучший режиссер, лучшая актриса, лучший актер и награда жюри. В основном конкурсе кинофестиваля было представлено 12 полнометражных и 35 короткометражных картин.

Кинофестиваль «Евразия» был основан в 1998 году и проходил в городе Алматы. За 20 лет своей деятельности он стал одним из ведущих культурных событий в Центрально-Азиатском регионе. Уже третий год фестиваль проводится в Астане.



«Деде» — копродукция четырех стран: Грузии, Ирландии, Катара и Голландии. Главные роли в фильме сыграли Натия Виблиани, Георгий Баблуани, Нукри Хачвани и Гришел Челидзе. Кроме профессиональных актеров в ленте также снимались коренные жители региона.



Фильм «Деде» в ноябре 2017 года стал призером на ХХХ юбилейных встречах кинематографистов в Каннах, получив Гран-при жюри.



На польском XV Международном кинофестивале Tofifest Film Festival лента получила приз «Серебряный ангел» за лучшую режиссуру. Во Франции ее удостоили Приза зрительских симпатий на Международном кинофестивале Cinemed в Монпелье, а после вернулась победительницей с престижной международной кинопремии Asia Pacific Screen Awards (APSA).



"Новости Грузия"











• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

