В Панкисском ущелье восстанавливают традиции регби

09.07.2018 13:53 При активном содействии правительства Грузии, спорт объявлен приоритетным направлениям страны и были запланированы конкретные шаги, которые предусматривают осуществление «Стратегии доступности спорта и развития массового спорта» и плана действий. Именно частью этого является восстановление традиции регби в Ахметском муниципалитете и Панкисском ущелье, который, наряду со спортивным, представляет собой и социальный проект. Министр спорта Михаил Гиоргадзе посетил Ахметский район вчера и привез местным жителям мячи, формы и инвентарь.



Кроме Ахметы, министр лично встретился с детьми, проживающими в Матани, Сакобиано, Дуиси, Квемо Халацани и Думастури. Он говорил с ними о проекте и призвал заняться регби. Муниципалитет выделит для детей и молодёжи специальный транспорт, а проект начнется с сентября.



На первом этапе тренировки будут проходить два раза в неделю. Все четыре возрастные группы будут ездить на фестивали в Восточной Грузии.















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