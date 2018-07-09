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В Панкисском ущелье восстанавливают традиции регби
09.07.2018 13:53
При активном содействии правительства Грузии, спорт объявлен приоритетным направлениям страны и были запланированы конкретные шаги, которые предусматривают осуществление «Стратегии доступности спорта и развития массового спорта» и плана действий. Именно частью этого является восстановление традиции регби в Ахметском муниципалитете и Панкисском ущелье, который, наряду со спортивным, представляет собой и социальный проект. Министр спорта Михаил Гиоргадзе посетил Ахметский район вчера и привез местным жителям мячи, формы и инвентарь.
Кроме Ахметы, министр лично встретился с детьми, проживающими в Матани, Сакобиано, Дуиси, Квемо Халацани и Думастури. Он говорил с ними о проекте и призвал заняться регби. Муниципалитет выделит для детей и молодёжи специальный транспорт, а проект начнется с сентября.
На первом этапе тренировки будут проходить два раза в неделю. Все четыре возрастные группы будут ездить на фестивали в Восточной Грузии.
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