Обвиняемым по делу о попытке похищения основателя компании «Горгия» присудили по 7 лет заключения

09.07.2018 15:27 Городской суд Тбилиси по делу обвинения подготовки захвата в заложники основателя ООО "Горгия" приговорил Гурама Д., Василя В., Рамаза М., и Давида П. к тюремному заключению сроком по 7 лет.



Перечисленные лица обвинялись в подготовке к захвату в заложники с целью, чтобы под условием освобождения заложника заставить лицо исполнить действие, по предварительному сговору, группой, по расчету, опасным для жизни и здоровья насилием, и с угрозой применения такого насилия. Подсудимые Рамаз М. и Давид П. также обвиняются в противоправной покупке и хранении огнестрельного оружия и боеприпасов.



На открытом судебном заседании во время рассмотрения дела по существу, суд по доказательствам, представленным в деле, и расследованным на судебных заседаниях, в частности, по показаниям свидетелей, протоколам задержания и обыска, письменным и вещественным доказательствам, раздобытым в результате тайных следственных действий, доказательствам экспертизы, протоколами следственного и процессуального действия, и в результате суммирования других доказательств, посчитал, что обвиняемые совершили подготовку незаконного пресечения свободы. Таким образом, предъявленное обвинение - подготовка захвата заложника, была переквалифицирована, и подсудимые были обвинены в подготовке незаконного пресечения свободы.



Суд также признал виновными Рамаза М. и Давида П. за противоправную покупку, хранение огнестрельного оружия и боеприпасов. Всем четырем обвиняемым как вид и меру наказания, по принципу поглощения, определили пресечение свободы сроком на 7 лет"- сказано в информации, распространенной судом.

















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