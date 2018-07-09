Мужчина сжег автомобиль после того, как у него отобрали права

09.07.2018 15:48 Житель села Чаладиди Хобского района (регион Самегрело Земо-Сванети) мужчина сжег свой автомобиль после того, как у него отобрали права. Об этом сообщает региональное агентство SMO news.



По данным МВД Грузии, мужчина был в нетрезвом состоянии.



По факту начато следствие по 187 статье УК Грузии (повреждение или уничтожение чужой вещи, повлекшее значительный ущерб).



Согласно правилам, действующим с прошлого года, автомобилистам в Грузии ежегодно начисляют по 100 баллов. Эти баллы сокращаются по мере совершения нарушений, за которые также назначается штраф. Если лимит будет исчерпан до конца года, действие прав приостанавливается. Также лишиться прав можно за вождение в нетрезвом состоянии или под воздействием наркотиков.















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