Вступительные экзамены в Грузии сдают более 20 осужденных

09.07.2018 17:05 В Грузии в этом году Единые национальные экзамены сдает 21 осужденный абитуриент, из них 17 — в экзаменационных центрах Тбилиси, а четыре — в Кутаиси, сообщила газета "Резонанси" со ссылкой на портал edu.aris.ge.



Среди осужденных, сдающих ЕНЭ, 17 человек являются абитуриентами, трое сдают магистерский экзамен, а один студент принимает участие в грантовом конкурсе.



По словам представителя Национального центра экзаменов Майи Коплатадзе, осужденные первый экзамен сдали по грузинскому языку и литературе. Процесс сдачи экзамена прошел в спокойной обстановке.



Единые национальные экзамены (ЕНЭ) начались в Грузии 2 июля с грузинского языка и литературы.



Выпускные школьные экзамены в 2018 году не смогли сдать более 2,4 тысячи абитуриентов. Большая часть абитуриентов, которые не смогли преодолеть минимальный барьер – это ученики 12 классов, а другая часть — те учащиеся, которые не смогли сдать школьные экзамены в прошлом году. Всего выпускные экзамены в этом году сдавали порядка 49 тысяч учеников.















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