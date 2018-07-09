12 НПО обращаются к премьер-министру, предложить парламенту на пост министра юстиции кандидатуру Кахи Кахишвили

09.07.2018 18:52 12 неправительственных организаций обращаются к премьер-министру Мамуке Бахтадзе, предложить парламенту кандидатуру Кахи Кахишвили для утверждения на пост министра юстиции.



Об этом заявили председатель "Объединения правозащитников" Николоз Мжаванадзе, представитель "Коллегии адвокатов" Нугзар Биркая, и член организации "Молодые за молодежь и будущее" Александр Ахалкаци на пресс-конференции, проведенной в пресс клубе медиа-холдинга "Квира".



"Поскольку власть приняла решение осуществить изменения в правительстве, сократить число министерств, и предложить парламенту на утверждение новые кадры на позиции министров, представители гражданского сектора считаем целесообразным, чтобы правительство предложило для утверждения на пост министра юстиции кандидатуру нынешнего министра исполнения наказания и пробации Кахи Кахишвили, министерство которого упраздняется в результате реформы, и объединяется с Министерством юстиции"- заявили представители гражданского сектора.



В третьем секторе считают, что за три года Каха Кахишвили смог то, чего до сих пор никто не смог сделать на посту министра исполнения наказания и пробации.



"Адскую систему он сделал учреждением европейских стандартов. Представим вам небольшой перечень работ, проведенных Кахай Кахишвили: разрешилась проблема перегруженности учреждений, улучшилось правовое положение заключенных, к полу открытым и учреждениям закрытого типа добавились два новых учреждения низкого и особого риска, разработана и внедрена система оценки и перераспределения осужденных соответственно рискам, увеличилось количество свиданий заключенных, находящихся в полу открытом учреждении, а также расширился круг посетителей, длительные свидания для социально незащищенных стали бесплатными, стоимость длительного свидания несовершеннолетних вдвое сократилась, расширилось специальное учреждение несовершеннолетних и трансформировалось в реабилитационное учреждение, формы поощрения для несовершеннолетних, издан документ для упорядочения занятости осужденных в хозяйственных работах и их трудового возмещения, разрабатывается механизм, с помощью которого обвиняемые/осужденные смогут продать созданные ими предметы, и получить соответствующую цену.



При министерстве создан специальный консультативный совет, обеспечивающий эффективный диалог между министерством и гражданским обществом. Создана эффективная система внутреннего мониторинга, обеспечивающая не только реагирование на отдельные нарушения, но и превентивный системный мониторинг. Произошла модернизация служб безопасности с учетом лучшей международной практики, внедрены новые методы деятельности. Впервые в сфере пенитенциального здравоохранения разработан и утвержден стандарт здравоохранения исполнения наказания. Бюджет пенитенциального здравоохранения увеличился на 100%. Возобновлены и утверждены нормы питания и санитарно-гигиенические нормы обвиняемых и осужденных, устанавливающие 12 разных рациона для групп заключенных с разными потребностями с сохранением трехразового обеспечения питания. Отменены т.н. "фуксы " и "карантин", и заработало современное отделение разумного приема и размещения, где в одном пространстве обеспечена оценка безопасности, медицинской проверки, психосоциальных потребностей и меры, необходимые для управления кризиса. Полную реабилитацию провели пяти пенитенциальным учреждениям. На основании кодекса правосудия несовершеннолетних внедрен новый вид нетюремного наказания - домашний арест, который назначается сроком от 6 месяцев до одного года в отношении лиц, совершивших менее тяжкое преступление"- сказано в заявлении НПО.



По их же заявлению, именно в результате этих реформ высокую оценку работе Министерства исполнения наказания и пробации дают Государственный департамент США, ЕС, Совет Европы, Детский фонд ООН, Европейская сеть учебных центров Исполнения наказания, Европейская организация пробации, и наши западные партнеры.



"Недавно спецпредставитель Евросоюза по вопросам защиты прав человека Ставрос Ламбринидис заявил:



"Грузия одна из примерных стран с точки зрения проведения реформ в пенитенциальной системе. Возможно, именно поэтому она была музой, и примером успеха для других стран".



Власть Грузии всегда предусматривала позиции США, Евросоюза, Совета Европы, и западных партнеров в связи с тем или иным вопросом. Когда эти организации дают столь высокую оценку работе министерства, и проведенным реформам Кахи Кахишвили, думаем, что власть должна предусмотреть все это, и предложить пост министра юстиции человеку, которому по силам устранить все те проблемы, и провести реформы, необходимые сегодня как воздух Министерству юстиции"- сказано в заявлении.



Совместное заявление подписали от "Объединения правозащитников" Николоз Мжаванадзе; От организации "Народ и государство" Звиад Томарадзе; От "Центра юридической помощи, здравоохранения, и последующей ресоциализации осужденных" Мамука Тускадзе, от "Лиги защиты 5-й статьи Конституции Грузии" Давид Зиракишвили, от "Института защиты граждан" Георгий Мариамидзе, от "Движения солидарности" Лаша Шукакидзе, от "Объединения правозащитников собственности" Манана Ртвелиашвили, от "Союза развития молодежи Грузии" Лела Копалиани, от "Агентства демократического развития Грузии" Давид Шатиришвили, от "Общественного совета гражданских советников" Анна Папиани, от организации Молодые за молодежь и будущее" Александр Ахалкаци, от "Колегии адвокатов" Нугзар Биркая.















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