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В храме Троицы мать оставила младенца
09.07.2018 21:56
В кафедральном соборе Пресвятой Троицы в Тбилиси мать оставила младенца. Об этом сообщает архимандрит храма Троицы Иоанн Мчедлишвили.
«Мать оставила в храме младенца, девочку, которой около 1-го месяца, и ушла… Плачущего ребенка нашла свечница.
После извещения службы «112», патруль и бригада скорой помощи увезли меленького ангелочка, и надеемся, будет установлено, что произошло», - заявил архимандрит.
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