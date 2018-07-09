В храме Троицы мать оставила младенца

09.07.2018 21:56 В кафедральном соборе Пресвятой Троицы в Тбилиси мать оставила младенца. Об этом сообщает архимандрит храма Троицы Иоанн Мчедлишвили.



«Мать оставила в храме младенца, девочку, которой около 1-го месяца, и ушла… Плачущего ребенка нашла свечница.



После извещения службы «112», патруль и бригада скорой помощи увезли меленького ангелочка, и надеемся, будет установлено, что произошло», - заявил архимандрит.















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