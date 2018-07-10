Задержанный по делу об убийстве американской семьи в ущелье Хада не признает своей вины

10.07.2018 10:44 Адвокат задержанного по делу об убийстве в ущелье Хада Мурман Николеишвили заявляет, что его подзащитный М.К. не признает своей вины.



Как заявил Николеишвили, разрешения говорить о деталях подзащитный ему не давал, однако, как отметил адвокат, у задержанного есть повреждения в области лица.



«Могу подтвердить, что у него действительно есть повреждения в области лица. Однако откуда они у него, и как он получил эти повреждения, о деталях на данном этапе я говорить не могу, опять-таки, исходя из желания обвиняемого. Он не желает, чтобы я детально говорил с медиа. В связи с повреждениями ему уже провели экспертизу. Однако, ответов мы пока не знаем.



Я встретился и поговорил со своим подзащитным, однако о деталях, ничего не могу сказать. То, что он рассказывает, отличается от той информации, которая распространяется в медиа. Можно сказать, что он не признает своей вины», - заявил адвокат.



Николеишвили не говорит и о том, при каких обстоятельствах задержанный видел погибшую Лору Смит. Также адвокат воздерживается от комментария по поводу вменяемости М.К.



По обвинению в совершении в ущелье Хада умышленного убийства двух или более лиц при отягчающих обстоятельствах, в том числе несовершеннолетнего, МВД Грузии задержало М.К. 1998 года рождения. Совершенное им преступление предполагает бессрочное тюремное заключение.



Изначально расследование было начато по 2-й части статьи 116 УК Грузии, что подразумевает причинение смерти по неосторожности, однако после получения первичных результатов медэкспертизы дело было переквалифицировано на статью «умышленное убийство».



По информации жителей ущелья Хада, физическое противостояние между 19-летним пастухом и Райаном Смитом, предположительно, произошло на почве ревности, после чего пастух убил Смита.

После этого, по информации местных жителей, пастух попытался прибегнуть к насилию над Лорой Смит, однако, убегая, Лора упала с водопада и погибла. Как говорят местные, после убийства мужа и жены, пастух убил выстрелом из ружья и их малолетнего сына, так как ребенок плакал.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

