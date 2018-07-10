В Батуми ранили молодого мужчину

10.07.2018 11:38 В Батуми ранили мужчину 28 лет холодным оружием. Экипаж скорой медицинской помощи доставил раненого в больницу.



По заявлению врачей, состояние здоровья пациента удовлетворительное, его жизни не угрожает опасность.



По информации МВД Грузии ведется следствие в связи с происшествием по статье 118 УК, что подразумевает умышленное менее тяжкое повреждение здоровья (наказывается исправительной работой сроком до восемнадцати месяцев, или ограничением свободы до трех лет или/и заключением сроком от одного до трех лет).



По информации ведомства, для установления обвиняемого лица проводятся интенсивные розыскные и следственные действия.

















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