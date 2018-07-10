В очереди желающих получить российскую визу в Тбилиси произошло противостояние

10.07.2018 12:13 Небольшое противостояние произошло у здания секции интересов Российской Федерации в посольстве Швейцарии, где желающие отправиться в Россию ждут встречи с консулом и российскую визу в паспорте. На месте находятся около 200 человек. Недовольство вызывают те, кто не хочет соблюдать очередь.



Как заявила Первому каналу одна из желающих получить визу Нона Габричидзе, растерянность вызвал вчерашний инцидент, когда в 11:00 посольство закрылось и людей в очереди попросили прийти на следующий день.



«Вчера между гражданами произошли несколько инцидентов. Две женщины даже подрались, был шум и крики. Представители посольства рассердились и закрыли офис в 11:00. Сейчас мы стоим с маленькими детьми в жаре и пыли на улице, где быстрое автомобильное движение.



Вчера вовсе закрыли посольство и сотни людей, которые приехали из разных городов, оставили без ответа. Это – безответственность и непрофессионализм», — заявила Первому каналу Нона Габричидзе.















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