В тюрьмах Грузии содержатся 90 граждан Азербайджана, 30 граждан - Армении

10.07.2018 12:42 В исправительных учреждениях Грузии содержатся 90 граждан Азербайджана.



Как сообщает местное бюро АПА со ссылкой на Министерство по исполнению наказаний и пробации Грузии, согласно информации на май текущего года, 29 из них являются обвиняемыми, в отношении 61 человека уже вынесены приговоры.



Среди обвиняемых граждан Азербайджана 26 мужчин и 3 женщины, среди осужденных 57 мужчин и 4 женщины.



Среди иностранцев, отбывающих наказание в тюрьмах Грузии, 16,9% - граждане Азербайджана.





В общей сложности в пенитенциарных учреждениях Грузии отбывают наказание 531 гражданин 43 иностранных государств, 130 из которых – граждане Турции, 56 – граждане России, 69 – граждане Ирана, 30 – граждане Армении.















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