За последние 6 месяцев по обвинению в семейном преступлении задержаны 1328 лиц

10.07.2018 15:56 По информации Министерства ВД, обращаемость к ведомству в связи с семейными преступлениями за 6 месяцев ощутимо увеличилась. В связи с этим брифинг сегодня провела заместитель главы МВД Грузии Натия Мезвришвили.



«… В результате последовательных действий департамента защиты прав человека и структурных подразделений министерства в период с 1 января по 1 июня 2018 года: следствие начато по 2804 фактам семейных преступлений, уголовное преследование – в отношении 1933 лиц, что равняется показателям всего прошлого года.



За последние 6 месяцев по обвинению в семейном преступлении задержаны 1328 лиц. Что касается сдерживающих ордеров, за 6 месяцев 2018 года их число (3292) вдвое превышает показатели всего 2017 года.



Низок показатель нарушения условий сдерживающего ордера, составляющий только 7%.

МВД активно борется с семейным насилием не только за пределами министерства, но и внутри системы.

В результате служебной проверки Генеральной инспекции в течение 6 месяцев 2018 года к дисциплинарной ответственности в связи с семейным насилием привлечены 10 сотрудников полиции. В частности, за ненадлежащее реагирование на факты семейного преступления к дисциплинарной ответственности привлекли 4 полицейских, а за совершенное семейное насилие – 6 сотрудников, трое из которых уволены из рядов Министерства ВД», - сообщила Натия Мезвришвили.















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