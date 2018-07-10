Семейное насилие: За 6 месяцев задержано 1328 человек

10.07.2018 16:58 Обращаемость в Министерство внутренних дел о семейном насилии ощутимо возросла последних 6 месяцев. Заместитель министра внутренних дел Натия Мезвришвили провела брифинг по данному вопросу.



"Началось следствие по 2 804 фактам семейного преступления, а уголовное преследование в отношении 1933 лиц, что равно общим данным минувшего года. По обвинению в семейном насилии за 6 месяцев текущего года задержано 1328 человек.



Касательно сдерживающих ордеров, количество (3292) сдерживающих ордеров, выданных за 6 месяцев 2018 года, вдвое больше данных 2017 года в целом. Показатель нарушения условий сдерживающего ордера низкий, он составляет всего 7%, и в основном выражается в нарушении "запрещения на приближение".



Министерство внутренних дел осуществляет активную борьбу против насилия в семье не только вне пределов системы, но и внутри самой системы"- сказано в информации Министерства внутренних дел.



Согласно информации МВД, в парламенте рассматривается законодательная инициатива, по которой ужесточается наказание за семейное насилие. По их заявлению, совершение преступления по гендерному признаку станет отягчающим обстоятельством для нескольких статей Уголовного кодекса Грузии.



По их же словам, будет ужесточено наказание за повторное совершение семейного преступления, нарушение условий сдерживающего и защищающего ордера станет уголовным преступлением.















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