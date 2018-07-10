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ФИФА отключила возможность оценивать страницу после обвала рейтинга


10.07.2018   17:40
Официальная страница ФИФА в социальной сети Facebook стремительно упала в рейтинге до позиции 1.1 звезды из пяти возможных. За последние дни на странице появились десятки тысяч негативных оценок с комментариями «Слава Украине!» на разных языках, объяснением значения этой патриотической фразы, а также поддержкой Домагоя Виды, который на камеру прокричал «Слава Украине!» после победы Хорватии над Россией в полуфинале чемпионата мира.

По состоянию на 14:00 10 июля уже более 154 тысяч пользователей оценили официальную страницу ФИФА минимально возможной оценкой в один балл.

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Одним Facebook пользователи не ограничились, «атаковав» и Twitter. Болельщики оставили уже десятки тысяч отрицательных отзывов на странице FIFA в twitter, сопроводив их хэштегом #GlorytoUkraine.

Стоит отметить, что такая реакция вызвана решением ФИФА вынести предупреждение защитнику сборной Хорватии Домагою Виде, который с Огненом Вукоевичем записали видео, в котором поблагодарили украинских болельщиков за поддержку.






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