В Тбилиси ранили 17-летнего подростка

10.07.2018 19:47 В Тбилиси ранили 17-летнего подростка. По имеющейся информации, ранение нанесено холодным оружием в область живота. Раненный доставлен бригадой скорой помощи в «Региональный госпиталь», где проводится неотложная операция. В каком состоянии молодой человек на данный момент – неизвестно.



Как сообщает МВД, следствие ведется по статье 19-109 УК Грузии (попытка умышленного убийства). По информации МВД, на данном этапе ведутся соответствующие следственные действия.















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