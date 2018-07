WHO признала ошибку: По загрязнению воздуха Грузия не на первом, а на 70-м месте

10.07.2018 20:05 Всемирная организация здравоохранения (WHO) исправила свою ошибку: если верить отчету организации, опубликованному в 2016 году, в Грузии воздух был настолько смертельным, что вызывал больше всего заболеваний и смертности по всей планете. По прежней оценке организации, по расчету на 100 000 человек грузинский воздух ежегодно убивал 292 человека, что несколько раз превышал глобальный средний показатель. Эти данные явно были ошибочными, поскольку в стране, где не развито ни производство, ни химическая индустрия, почти невозможно, чтобы загрязнение воздуха достигало таких масштабов. Между тем по обновленному отчету 2018 года организация исправила методологическую ошибку, в результате чего Грузия по смертности, вызванной от загрязнения воздуха, переместилась с 1 на 70 место.



Что считает WHO и как составляется статистика загрязнения воздуха



Качество воздуха значительно влияет на общественное здоровье. Однако когда идет разговор о воздухе, большинство, как правило, думает, что разговор касается всего лишь того воздуха, который на улице, в городах, скверах и лесах. А на самом деле во время разговора о качестве воздуха, качество воздуха внутри зданий также важно, как и снаружи. Соответственно, во время создания статистики Всемирная организация здравоохранения использует информацию, касающуюся качества внутреннего воздуха здания. Это не означает, что эксперты WHO ходят по домам, и измеряют качество воздуха в разных комнатах. В ходе подготовки этой статистики они ссылаются на уже существующие разные статистические данные. Например, установлено, что использование в целях отопления твердого топлива (дрова) является одним из значительных загрязнителей внутреннего воздуха здания. А в Грузии из-за неполного покрытия газификации население региона использует дрова для обогрева и приготовления пищи.



Тем не менее, WHO допустила ошибку в опубликованном в 2016 году отчете, когда указала, что доступность на чистое топливо в Грузии составляет 55%, а 45% населения использует для обогрева грязное топливо (дрова). WHO руководствовалась отчетом, подготовленным в 2005 году, отражающим зависимость Грузии от дров в тот период. А на сегодня данные 2005 года совершенно нерелевантные, поскольку за прошлые 12 лет страна потратила на газификацию миллионы лари.



В отчете 2018 года WHO руководствовалась обновленными данными потребления твердого топлива, по которому доступность на чистое топливо в Грузии составляет 78%. То есть дрова использует 22% населения. Соответственно использование обновленной статистики в исследовании значительно улучшило позиции Грузии.



Оценка качества внешнего воздуха для оценки общего качества воздуха является вторым важным индикатором. В ходе оценки окружающего воздуха главное внимание WHO уделяет содержанию микрочастиц в воздухе. Высокая концентрация частиц пыли десятитысячной доли миллиметра может спровоцировать заболевания дыхательной системы.



По данным исследования 2016 года грузинский воздух содержал 23,3 микрограмма частиц пыли на кубический метр, чем был на 86-м месте в мире. Например, в польском воздухе больше - 25 микрограмм частиц пыли, а в воздухе Турции были 35 микрограмм частиц пыли. То есть, по параметрам основных загрязнителей грузинский воздух был чище турецкого и польского. Воздух Грузии был чище, чем Азербайджана, Болгарии, Южной Кореи, Чили, Армении, и других стран.



Согласно отчету 2018 года, воздух Грузии содержит 24 микрограмма частиц пыли на кубический метр, это является ухудшением по сравнению с предыдущим индексом, и находится на 76-м месте. Согласно исследованию, грязнее Грузии воздух в Армении- 32,9 микрограмм, Турции -41 микрограмма, Южной Кореи- 24,7, и у других стран.



Более того, в случае расчета на душу населения можно просто увидеть, что Грузия гораздо меньше загрязняет планету по сравнению с другими странами. Одним из значительных индикаторов загрязнения воздуха рассматривается выброс в воздух CO2 странами. Вместе с развалом СССР прекратился дым из дымоходов заводов Грузии, в результате в стране уменьшился выброс тепличных газов. Представленная статистика явствует, насколько меньше CO2 выделяет Грузия по сравнению с другими странами:



Если по показателю загрязнения воздуха Грузия не была на первом месте, тогда почему по смертности, вызванной загрязнением воздуха, Грузия могла находиться на первом месте?



В минувшем году в Грузии скончались 50 000 человек. Установление точной причины смерти этих людей является комплексным. Например, в случае тех, кто стал жертвой разных травм или инфекций, нетрудно выявить причины, вызвавшие смерть. Но в случае, когда человек стал жертвой, например кардиоваскулярных или незаразных заболеваний дыхательной системы, сложно указать конкретные причины смерти. В случае таких заболеваний можно говорить не об одном, а нескольких риск факторах, которые могли способствовать развитию заболевания, но сложно точно выявить его, или прямо указать на какой-либо риск. Например, риск-факторами заболевания кардиоваскулярной системы являются высокое содержание холестерина, высокое давление, диабет, потребление табака, тучность, стресс, избыточное потребление алкоголя, низкий уровень активности, риск-фактором является также загрязнение воздуха.



Всемирная организация здравоохранения во время расчета смертности, вызванной загрязнением воздуха, использовала количество полных смертей тех классов заболеваний, риск-фактором которых является загрязнение воздуха. А конкретней разговор идет о цереброваскулярных, ишемических заболеваниях сердца, обструкционных пульмонарных, и опухолях легких. В методологии WHO сказано, что правда, между загрязнением воздуха и этими заболеваниями есть определенная связь, но трудно говорить о загрязнении воздуха как о точной причине смерти. По состоянию на 2018 год методология была уточнена.



Это официальный перечень причин смертности, зарегистрированной в Грузии в 2016 году. Среди официальных причин смерти превалируют заболевания, которые используются во время составления индекса загрязнения воздуха, но сложно решительно говорить о том, что эту смертность вызвал грязный воздух.



По статистике 2016 года ведущие причины смерти в Грузии распределяются следующим образом:



Заболевания системы кровообращения - 17 973 человека

Опухоли - 6 819 человек

Заболевания дыхательной системы - 2 480 человек

Травмы, отравления, и некоторые другие результаты причин внешнего воздействия - 1 627 человек

Заболевания пищеварительной системы - 1 571 человека

Заболевания, вызванные нарушением эндокринной системы, питания, и обмена веществ- 763 человека

Заболевания мочеполовой системы - 616 человек

Некоторые инфекционные и паразитические заболевания – 554 человека

Заболевания нервной системы - 474 человека

Заболевания кроветворных органов - 354 человека

Некоторое положение, развитое в перинатальный период - 363 человека

Психические и поведенческие расстройства - 100 человек

Врожденные аномалии - 95 человек

Заболевания кожи и подкожной ткани - 58 человек

Заболевания костно-мышечной системы и соединительной ткани- 52 человека

Беременность, роды - 14 человека

Заболевания глаз- 12 человека

Заболевания уха - 5 человек

Другие заболевания/причины, которых нет в этом списке- 16 841 человека

















