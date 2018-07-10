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Криштиано Роналду перешел в «Ювентус» за 100 миллионов фунтов
10.07.2018 20:45
Португальский форвард футбольного клуба «Реал Мадрид» Криштиано Роналду перешел в туринский «Ювентус». Сумма сделки составила 100 миллионов фунтов стерлингов - 132,5 миллионов долларов, сообщили в испанской команде.
Футболист подписал четырехлетний контракт, согласно которому будет получать почти 663 тысяч долларов в неделю, а целом – 35 миллионов долларов в сезон.
В испанском клубе Роналду провел 9 лет. За это время он провел 438 игр, в которых забил 450 голов, и выиграл всевозможные турниры на клубном уровне.
Криштиано Роналду покидает «Реал Мадрид» как легенда. Он написал открытое письмо фанам мадридского клуба, в котором поблагодарил из за поддержку.
«У меня есть только огромная благодарность этому клубу и этому городу», - написал Роналду в открытом письме болельщикам. «У меня было девять совершенно замечательных лет в клубе».
«Реал Мадрид покорил мое сердце и мою семью, и поэтому больше, чем когда-либо, я хочу сказать спасибо: спасибо клубу, президенту, директорам, моим коллегам, всем сотрудникам, врачам, физиотерапевтам и невероятным люди, которые заставляют все работать».
Он закончил свое письмо, сказав: «Спасибо всем и, конечно, как я сказал, что первый раз на нашем стадионе девять лет назад: «Hala Madrid!»
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