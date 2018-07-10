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В Батуми в море упал дельтаплан с туристами
10.07.2018 21:00
В Батуми упал в море дельтаплан с двумя иностранными туристами. Об этом сообщает Служба по управлению чрезвычайными ситуациями Грузии.
Спасатели оперативно вытащили туристов из моря. Их здоровью не угрожает опасность.
По данным СМИ, случай произошел сегодня вечером над территорией яхт-клуба Батуми. Туристами, упавшими в море, являются 70-летний гражданин Украины и 31-летний гражданин Катара.
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