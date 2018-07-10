Завтра суд обсудит меру пресечения обвиняемому по делу об убийстве граждан США

10.07.2018 21:30 Завтра суд обсудит меру пресечения обвиняемому по делу об убийстве американских граждан пастуху Малхазу Кобаури.



Судебный процесс в Мцхетском городском суде состоится в 12:00.



Сегодня Малхазу Кобаури было официально предъявлено обвинение.



Правоохранители обвиняют Кобаури в в умышленном убийстве двух или более лиц при отягчающих обстоятельствах, в том числе несовершеннолетнего.



Министерством внутренних дел по обвинению в умышленном убийстве двух или более лиц при отягчающих обстоятельствах, в том числе несовершеннолетнего, задержан М.К. 1998 года рождения. Совершенное им преступление предполагает бессрочное тюремное заключение.



Изначально расследование было начато по 2-й части статьи 116 УК Грузии, что подразумевает причинение смерти по неосторожности, однако после получения первичных результатов медэкспертизы дело было переквалифицировано на статью «умышленное убийство».



По информации жителей ущелья Хада, физическое противостояние между 19-летним пастухом и Райаном Смитом, предположительно, произошло на почве ревности, после чего пастух убил Смита. После этого, по информации местных жителей, пастух попытался прибегнуть к насилию над Лорой Смит, однако, убегая, Лора упала с водопада и погибла. Как говорят местные, после убийства мужа и жены, пастух убил выстрелом из ружья и их малолетнего сына, так как ребенок плакал.















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