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Одного из пяти пострадавших в результате аварийной посадки вертолета прооперировали, состояние остальных стабильно тяжелое
12.07.2018 17:32
По информации врачей, одному из пяти пострадавших в результате аварийной посадки вертолета на территории села Артана, провели операцию, а состояние остальных четырех стабильно тяжелое. У пострадавших на теле отмечаются разные травмы.
На данном этапе не планируется перевозить их в Тбилиси.
Глава пограничной полиции посетил пострадавших в результате аварии вертолета на территории села Артана. Начальник пограничной полиции Темур Кекелидзе лично заслушал информацию врачей о состоянии здоровья доставленных в реферальную больницу Телави, и клинику Камбарашвили. Он посетил пациента, перенесшего хирургическую операцию. По его словам, все пять пострадавших в результате несчастного случая находятся в клиниках Телави, и их жизни опасность не угрожает.
Отвечая на вопрос журналистов о причине аварийной посадки, Кекелидзе пояснил, что вертолет был технически исправным, и причины установит расследование.
По информации МВД, в результате аварийной посадки вертолета пограничной полиции были ранены 3 пилота, 1 пограничник, и 1 сотрудник полиции.
"12 июля текущего года вертолет пограничной полиции Министерства внутренних дел – бортовой номер GBP-10020, осуществил аварийную посадку у села Артана Телавского района, у пограничного поста "Андаразар".
Вертолет пограничной полиции, в котором находились три пилота, один пограничник, и один сотрудник патрульный полиции Министерства внутренних дел, летели в пограничные подразделения Управления Лагодехи с целью плановой ротации" - заявили в МВД.
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