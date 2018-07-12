В Грузии пройдет «Rugby Summer Cup 2018»

12.07.2018 20:35 В конце июля впервые в Тбилиси состоится турнир четырех - Кубок лета регби "Rugby Summer Cup 2018".



Спонсор турнира нынешнего года - "ТБС банк", и в нем примут участие четыре команды. В "ТБС банк" сообщили "Интерпрессньюс", что в турнире участвуют гранд французского Топ-14 "Racing 92", Национальная сборная Бразилии, и "Аргентина XV", а четвертой командой будет "Грузия XV" (сборная "а", бывшая "Растущая Грузия").



Официальная презентация турнира состоялась 11 июля в головном офисе "ТБС банк".

О "Rugby Summer Cup 2018" говорили президент КРГ Гоча Сванидзе, и заместитель генерального директора "ТБС банк" Ника Курдиани.



"Турнир состоится в два тура - 28 июля и 3 августа на стадионе Михаила Месхи. 28 июля "Грузия XV" встретится с "Аргентиной XV", а "Расинг" со сборной Бразилии, 3 августа "Расинг" будет играть с "Аргентиной XV", а "Грузия XV" встретится с Бразилией.



Победившая команда получит 4 турнирных очка, и если победитель забьет противнику больше 3 мячей, получит еще одно бонус очко. Проигрыш в 7 и меньше очков тоже ценится в 1 очко, а за ничью обе команды получат по 2 очка. Детальную информацию об участвующих командах можно посмотреть на веб-странице Союза регби Rugby.ge"- сказано в информации "ТБС банк".

















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