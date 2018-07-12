Уникальную надпись Граклиани законсервируют итальянские специалисты

12.07.2018 22:50 Уникальная надпись грузинского археологического памятника, обнаруженная в местечке Граклиани в регионе Шида Картли будет законсервирована – соответствующие работы начнутся в сентябре 2018 года.



Речь идет об обнаруженной в храме на горе Граклиани надписи, которую американские специалисты датировали 1005-920 годом до н. э. Это, в свою очередь, означает, что письменность на территории Грузии возникла почти 3 тысячи лет назад. Найденная надпись является самой древней надписью на территории страны.



О том, что древний артефакт можно спасти и продлить срок его существования, сообщил грузинским журналистам приглашенный итальянский эксперт Стефано Вольта. Ученый посетил Грузию специально для изучения текущего состояния памятника Граклиани.



«Консервационное состояние оставшихся частей памятника является удовлетворительным. Большая проблема заключается в сырцовом кирпиче, но ее также можно решить. Я вижу пути решения этих проблем посредством консолидации неорганического типа. К примеру, этилсиликатом. Это неорганическое вещество, которое работает на матрицу структуры и обеспечивает усовершенствование ее состояния», — сказал Вольта в интервью Общественному телевидению Грузии.



По словам грузинского профессора Вахтанга Личели, который руководит археологическими раскопками в Граклиани, параллельно будет идти процесс по расшифровке древней надписи. Этим займется Фредерико Марио Фалес — профессор итальянского Университета Удине.



Как уже сообщалось, ученые предполагают, что поскольку надпись была сделана на постаменте алтаря, то имеет отношение к религии. Смыслом таких посланий владели только жрецы. Если будет доказано, что сделанная в Граклиани надпись – это алфавит, то получится, что древние жители этой территории начали использовать письменность на 200 лет раньше финикийцев.



По предположениям Личели, не исключено, что в Граклиани могут быть обнаружены и другие памятники, связанные с письменностью.



Археологический памятник Граклиани находится на территории сел Игоэти и Самтависи Каспского муниципалитета, у горы на правом берегу реки Лехура.



Гора Граклиани — это многослойный археологический комплекс. Археологи доказали, что непрерывное развитие на ее территории происходило на протяжении 300 тысяч лет — от каменной эпохи до римского периода. Сведения об археологическом памятнике Граклиани значатся в ведущих научных изданиях Франции, Голландии, Великобритании, Италии, Германии и Испании.



Первые находки были обнаружены на горе Граклиани в 2007 году, во время строительства автобана Тбилиси-Сенаки-Леселидзе. Тогда археологические раскопки были профинансированы департаментом автомобильных дорог Грузии. Последующая консервация и развитие данного объекта были приостановлены из-за строительства дороги.



В 2014 году, спустя 8 лет, Национальное агентство защиты культурного наследия изъявило желание основательно изучить эту территорию, а также провести консервацию объекта и построить на этом месте музейное пространство международного стандарта.



В том же году на объекте начались масштабные археологические работы, в результате которых были обнаружены сначала остатки поселений, объекты сельскохозяйственного назначения и захоронения, датируемые периодом от IV века до н. э. до I века н.э, а потом и храм VII века до н. э. и два алтаря.



Там же были обнаружены два храмовых комплекса, один из которых относится к периоду правления первого царя Иберии (Восточной Грузии) — царя Парнаваза (годы жизни 331 —239 до н.э., годы правления 304 — 239 до н.э.) Вскоре горе Граклиани был присвоен статут национального памятника культурного наследия. В 2016 году масштабные археологические раскопки на территории памятника продолжились.



"Новости Грузия"











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