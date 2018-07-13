Главе «ТБС банка» прогнозируют судьбу Ходорковского

13.07.2018 11:17 В генеральной прокуратуре планируют уголовное преследование против председателя Попечительского совета "ТБС банк" Мамуки Хазарадзе.



Агентство "Ньюпост" выяснило, что Бидзина Иванишвили лично выдал приказ о возбуждении дела против Мамуки Хазарадзе. Приближенная к бывшему премьеру персона прямо говорит, что Иванишвили был раздражен информацией о возможном альянсе Квирикашвили-Хазарадзе, и сказал, что "Хазарадзе постигнет судьба Ходорковского".



Источник рассказывает, что главная прокуратура получила задание, изучить последние 15 лет деятельности "«ТБС банка»".



Предметом особого интереса являются персоны Хазарадзе и генерального директора "ТБС банк" Вахтанга Буцхрикидзе. По существующей информации, в следственный орган уже пригласили конкретных лиц, которые в течение ряда лет брали крупные кредиты из "ТБС банка", в том числе бизнесмена Анзора Коколадзе, который, по сообщению источника, несмотря на давление, не дал показания против Хазарадзе.



Члены парламентского большинства в частном разговоре подтверждают, что Хазарадзе действительно ожидает судьба Хадарковского, и приказ об его уничтожении идет непосредственно от Иванишвили.



Близкие к Иванишвили депутаты не скрывают, что экс-премьер преследует целью прибрать к рукам "ТБС банк", и контракт строительства порта Анаклиа.



Известно также, что одной из причин противостояния между Квирикашвили и Иванишвили стал как раз таки контракт строительства порта Анаклиа.



Тем временем в "ТБС банке" заявили, что ничего не слышали о распространенной в медиа информации, согласно которой в генеральной прокуратуре планируют начать уголовное преследование против председателя Попечительского совета этого банка Мамуки Хазарадзе.



"От вас слышу эту информацию, мы ничего об этом не слышали, и, соответственно, ничего подтвердить не могу"- заявили в Службе связей с общественностью "ТБС банка".















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