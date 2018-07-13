Динамовцы Тбилиси сыграли вничью в Словакии и имеют хорошие шансы на общий успех

13.07.2018 11:57



Следует отметить, что этот матч вызвал немалый интерес в Словакии. Несмотря на большой интерес к матчам ЧМ-2018, очень многие жители Братиславы и других городов Словакии знали о том, что в

страну приехало тбилисское "Динамо". По ряду местных телеканалов показывали рекламную информацию-клип о матче 12 июля, притом эта информация передавалась в одном большом рекламном блоке, в котором информация о ЧМ-2018.



К матчу 12 июля готовились и проживающие в Словакии уроженцы Грузии:их немного, по данным посольства Грузии в Братиславе, в Словакии проживает около 50 человек-уроженцев Грузии, их часть сейчас в отпуску и находится на отдыхе в Грузии или других странах. На игре 12 июля на вышеназванном стадионе (на двух разных трибунах) находилось около 30 поклонников тбилисского "Динамо"(с флагами Грузии). Среди зрителей были посол Грузии в Словакии, член -корреспондент Академии наук Грузии, историк и географ Реваз Гачечиладзе и старший советник посольства Георгий Робакидзе, а также члены грузинской диаспоры в Словакии. На трибунах мы увидели также специально приехавшего в Словакию проживающего на Кипре выдающегося грузинского футболиста Темура Кецбая, который в последние 11 лет занимается тренерской работой и в 2009-2014 годах был главным тренером сборной Грузии. Эту игру в Дунайска стреда он смотрел вместе с лучшим футболистом Грузии 1992 года, бывшим игроком тбилисского и батумского "Динамо", сухумской команды "Цхуми", киевского "Динамо"(1994 год) и ряда клубов России, уроженцем Сухуми Михаилом Джишкариани, который в последние годы работает советником президента тбилисского "Динамо", уроженца г.Гагра Романа Пипия.



Перед началом игры местные фаны очень тепло встретили как приехавших на стадион футболистов и тренеров тбилисского "Динамо", так и поклонников нашей команды. При этом и местные фаны, и журналисты (почти все) не скрывали, что хорошо знают славную историю тбилисского "Динамо", но надеются на победу в домашнем матче и выход в следующий раунд Лиги Европы.



Но это их настроение сменилось после игры, хотя и зрители, и коллеги-журналисты оставались дружелюбными по отношению к гостям. Сама игра получилась интересная и достаточна напряженная в спортивном плане. Динамовцы открыли счет на 15 минуте-после отличного паса капитана Отара Китеишвили многоопытный Буду Зивзивадзе красивым ударом с близкого расстояния отправил мяч в сетку ворот хозяев. После этого соперник активизировал усилия и на 30 минуте словацким футболистам удалось сравнять счет:Байо воспользовался тем, что защитники динамовцев оставили его без опеки и головой отправил мяч в ворота грузинской команды.



Во втором тайме обе команды имели шансы для взятия ворот, за минуту до конца матча многоопытный Мате Вацадзе мог принести победу динамовцам:получив шикарный пас от Нинуа, он мощно пробил, но хозяев спасла штанга. Стадион вздохнул, так как почти все местные фаны думали, что этот эпизод завершится голом в ворота их команды.



Матч в Дунайска стреда динамовцы провели в таком составе:Булискерия, Харабадзе, Лочошвили, Кобоури, Рухая, Нинуа, Иванисения, Иванишвили(Эргемлидзе,46), Китеишвили, Шулая (Кардава, 81), Зивзивадзе(Вацадзе,73).)



Зрители аплодисментами проводили как словацкую, так и грузинскую команду.



На послематчевой пресс-конференции Каха Качарава поблагодарил динамовцев "за красивую и самоотверженную игру". Он сказал, что "в целом доволен результатом выездного матча", но отметил, что "вся борьба впереди и судьба двухраундового поединка решится 19 июля в Тбилиси".



Как сообщили нам представители " "DAC-1904 Дунайска-стреда", на ответный матч в столицу Грузии ожидается приезд фанов словацкой команды:по разным данным в Тбилиси намерены поехать от 100 до 200 поклонников команды. Игра состоится на "Динамо-Арена" имени Бориса Пайчадзе, вмещающий 55 тысяч зрителей.

Динамовцы Тбилиси имеют хорошие шансы на выход в следующий раунд Лиги Европы, но во втором матче предстоит серьезная борьба за достижение этой задачи.



Тенгиз Пачкория, Дунайска стреда, специально для

Фото Хатуны Габиташвили



1. Поклонники после матча немного расстроены, но дружелюбны

2. До начала игры словацкие журналисты были в отличном настроении



12 июля в Словакии, в городе Дунайска-стреда (45 км от Братиславы) на стадионе-красавце MOL ARENA в присутствии более 9 тысяч зрителей (трибуны вмещают 9 900 человек) состоялся первый матч квалификационного этапа Лиги Европы между футбольным клубом "DAC-1904 Дунайска-стреда" и тбилисским "Динамо". Динамовцы столицы Грузии тщательно готовились к этому матчу, они прилетели в Братиславу чартерным рейсом 11 июля днем, затем на автобусе направились в комфортабельный тренировочный центр недалеко от Дунайска стреда. 11 июля вечером команда провела тренировку на поле MOL ARENA, а главный тренер Каха Качарава ( в конце 1980-х годов играл за тбилисское "Динамо") и капитан команды Отари Китеишвили в пресс-конференц зале ответили на вопросы журналистов. Качарава сказала, что "динамовцы не собираются отсиживаться в обороне и намерены играть на достижение успешного результата". Китеишвили в свою очередь отметил, что "футболисты полны желания показать хорошую игру и сделать все для выхода в следующий раунд Лиги Европы". Они отметили, что команда из Дунайска стреда "укомплектована опытными футболистами и матч в гостях будет сложный".Следует отметить, что этот матч вызвал немалый интерес в Словакии. Несмотря на большой интерес к матчам ЧМ-2018, очень многие жители Братиславы и других городов Словакии знали о том, что встрану приехало тбилисское "Динамо". По ряду местных телеканалов показывали рекламную информацию-клип о матче 12 июля, притом эта информация передавалась в одном большом рекламном блоке, в котором информация о ЧМ-2018.К матчу 12 июля готовились и проживающие в Словакии уроженцы Грузии:их немного, по данным посольства Грузии в Братиславе, в Словакии проживает около 50 человек-уроженцев Грузии, их часть сейчас в отпуску и находится на отдыхе в Грузии или других странах. На игре 12 июля на вышеназванном стадионе (на двух разных трибунах) находилось около 30 поклонников тбилисского "Динамо"(с флагами Грузии). Среди зрителей были посол Грузии в Словакии, член -корреспондент Академии наук Грузии, историк и географ Реваз Гачечиладзе и старший советник посольства Георгий Робакидзе, а также члены грузинской диаспоры в Словакии. На трибунах мы увидели также специально приехавшего в Словакию проживающего на Кипре выдающегося грузинского футболиста Темура Кецбая, который в последние 11 лет занимается тренерской работой и в 2009-2014 годах был главным тренером сборной Грузии. Эту игру в Дунайска стреда он смотрел вместе с лучшим футболистом Грузии 1992 года, бывшим игроком тбилисского и батумского "Динамо", сухумской команды "Цхуми", киевского "Динамо"(1994 год) и ряда клубов России, уроженцем Сухуми Михаилом Джишкариани, который в последние годы работает советником президента тбилисского "Динамо", уроженца г.Гагра Романа Пипия.Перед началом игры местные фаны очень тепло встретили как приехавших на стадион футболистов и тренеров тбилисского "Динамо", так и поклонников нашей команды. При этом и местные фаны, и журналисты (почти все) не скрывали, что хорошо знают славную историю тбилисского "Динамо", но надеются на победу в домашнем матче и выход в следующий раунд Лиги Европы.Но это их настроение сменилось после игры, хотя и зрители, и коллеги-журналисты оставались дружелюбными по отношению к гостям. Сама игра получилась интересная и достаточна напряженная в спортивном плане. Динамовцы открыли счет на 15 минуте-после отличного паса капитана Отара Китеишвили многоопытный Буду Зивзивадзе красивым ударом с близкого расстояния отправил мяч в сетку ворот хозяев. После этого соперник активизировал усилия и на 30 минуте словацким футболистам удалось сравнять счет:Байо воспользовался тем, что защитники динамовцев оставили его без опеки и головой отправил мяч в ворота грузинской команды.Во втором тайме обе команды имели шансы для взятия ворот, за минуту до конца матча многоопытный Мате Вацадзе мог принести победу динамовцам:получив шикарный пас от Нинуа, он мощно пробил, но хозяев спасла штанга. Стадион вздохнул, так как почти все местные фаны думали, что этот эпизод завершится голом в ворота их команды.Матч в Дунайска стреда динамовцы провели в таком составе:Булискерия, Харабадзе, Лочошвили, Кобоури, Рухая, Нинуа, Иванисения, Иванишвили(Эргемлидзе,46), Китеишвили, Шулая (Кардава, 81), Зивзивадзе(Вацадзе,73).)Зрители аплодисментами проводили как словацкую, так и грузинскую команду.На послематчевой пресс-конференции Каха Качарава поблагодарил динамовцев "за красивую и самоотверженную игру". Он сказал, что "в целом доволен результатом выездного матча", но отметил, что "вся борьба впереди и судьба двухраундового поединка решится 19 июля в Тбилиси".Как сообщили нам представители " "DAC-1904 Дунайска-стреда", на ответный матч в столицу Грузии ожидается приезд фанов словацкой команды:по разным данным в Тбилиси намерены поехать от 100 до 200 поклонников команды. Игра состоится на "Динамо-Арена" имени Бориса Пайчадзе, вмещающий 55 тысяч зрителей.Динамовцы Тбилиси имеют хорошие шансы на выход в следующий раунд Лиги Европы, но во втором матче предстоит серьезная борьба за достижение этой задачи.Тенгиз Пачкория, Дунайска стреда, специально для Грузия Online Фото Хатуны Габиташвили1. Поклонники после матча немного расстроены, но дружелюбны2. До начала игры словацкие журналисты были в отличном настроении











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