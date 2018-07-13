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Сегодня Грузинская православная церковь отмечает Светицховлоба


13.07.2018   12:55
Грузинская православная церковь отмечает сегодня Собор святых славных и всехвальных двенадцати Апостолов Христовых - Светицховлоба. В связи с этим в церквях пройдут праздничные службы.

Как сообщают в патриархии, Католикос-Патриарх всея Грузии, Святейший и Блаженнейший Илия II сегодня в 10:00 начнет праздничную литургию в Кафедральном соборе Светицховели.

Праздник Светицховлоба отмечается дважды в год – 13 июля и 14 октября, в День Хитона Господня и Столпа Животворящего.

Согласно Святому Евангелию, у Иисуса Христа было 12 апостолов. Сегодня церковь вспоминает святых апостолов Петра и брата его Андрея Первозванного, Иакова Зеведеева и брата его Иоанна Богослова, Филиппа, Варфоломея, Фому Близнеца, Матфея, Иакова Алфеева, Иуду, брата Господня или Фаддея, Симона Зилота и Матфия.

13 июля также отмечается День памяти Эретской царицы Динар (Х).






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