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Сегодня Грузинская православная церковь отмечает Светицховлоба
13.07.2018 12:55
Грузинская православная церковь отмечает сегодня Собор святых славных и всехвальных двенадцати Апостолов Христовых - Светицховлоба. В связи с этим в церквях пройдут праздничные службы.
Как сообщают в патриархии, Католикос-Патриарх всея Грузии, Святейший и Блаженнейший Илия II сегодня в 10:00 начнет праздничную литургию в Кафедральном соборе Светицховели.
Праздник Светицховлоба отмечается дважды в год – 13 июля и 14 октября, в День Хитона Господня и Столпа Животворящего.
Согласно Святому Евангелию, у Иисуса Христа было 12 апостолов. Сегодня церковь вспоминает святых апостолов Петра и брата его Андрея Первозванного, Иакова Зеведеева и брата его Иоанна Богослова, Филиппа, Варфоломея, Фому Близнеца, Матфея, Иакова Алфеева, Иуду, брата Господня или Фаддея, Симона Зилота и Матфия.
13 июля также отмечается День памяти Эретской царицы Динар (Х).
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