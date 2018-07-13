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За полгода в Батуми оштрафовали 19 салонов красоты


13.07.2018   16:03
19 салонов красоты за полгода были оштрафованы в Батуми за различные нарушения. Об этом сообщает Аджарское телевидение.

С начала года в Батуми проверили 42 салона красоты. Всего на сегодняшний день в черноморском городе функционирует около 180 салонов. Учреждения, где проводят различные эстетические и косметические процедуры, проверяет отделение по охране окружающей среды и санитарному надзору мэрии Батуми.

Выявленные специалистами нарушения касались несоблюдения правил дезинфекции, процедур стерилизации, сбора опасных для здоровья отходов и т.д..
На устранение нарушений администрациям салонов красоты дают определенный срок. Кроме того, салоны, где выявили нарушения, штрафуют. Для индивидуальных предпринимателей в подобных случаях размер штрафа составляет 50 лари (20 долларов). Для юридических лиц — 200 лари (82 долларов).

Даже в том случае, если учреждения оштрафовали несколько раз, представители мэрии не могут закрыть их.

«У нас нет права закрывать их. В таких случаях для реагирования мы передаем информацию соответствующим службам», — подчеркнула заместитель мэра Батуми Лела Сурманидзе. Она также отметила, что мониторинг салонов продолжится в течение всего года.

Жители Батуми считают, что общественность должна получать информацию о салонах, в которых выявляются нарушения. В разговоре с журналистами они отмечают, что никогда не посетили бы подобные учреждения из-за риска заражения различными заболеваниями.

"Новости Грузия"





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