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Возраст большинства грузинских мигрантов составляет 20-29 лет - IDFI


13.07.2018   16:05
По данным Института развития свободы информации IDFI, на сегодняшний день официальное количество легальных мигрантов из Грузии составляет 85 451 человек. Среди них преобладают мужчины в возрасте до 40 лет, тогда как среди женщин картина противоположная – большинство из них старше 40 лет.


Как показывают данные, среди мигрантов преобладают граждане трудоспособного возраста, которых в несколько раз больше, чем мигрантов моложе 20 и старше 60 лет.


Самое большое число легальных мигрантов приходится на возрастную категорию 20-29 лет (12 216 человек), затем идут 20-24 (11 099), и 30-34 (10475).






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