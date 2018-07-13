Голливудские продюсеры ищут новые съемочные локации в Грузии

13.07.2018 16:53 Известные голливудские продюсеры и менеджеры по локациям посещают Грузию в рамках правительственного проекта «Снимай в Грузии» гостят.



В течение недели американские кинематографисты будут посещать разные регионы страны. Они побывают в Батуми, Цкалтубо, Чиатура, Казбеги, Рустави и Тбилиси. Изучать Грузию на предмет интересных и уникальных съемочных локаций кинематографисты будут до 17 июля.



Речь идет о профессионалах, работавших над такими фильмами, как «Ускорение» Стивена С. Кампанелли, «Воздух, которым я дышу» Джихо Ли, «Патриот» Роланда Эммериха, «Джо» Дэвида Гордона Грина, «Любовь зла» Питера и Бобби Фаррелли, «В изгнании» Ника Пауэлла, «Легендарный» Мэла Дэмски, «Последний замок» Рода Лури и многими другими картинами.



«Важно, что данный визит будет содействовать популяризации Грузии, поощрению киноиндустрии в стране», — отмечают организаторы визита.



В ходе визита с иностранными гостями встретятся грузинские кинопроизводители и представители грузинских продюсерских компаний. Американские продюсеры поделятся с коллегами опытом, а те, в свою очередь, расскажут им о съемках в Грузии и существующей в стране инфраструктуре.



Проект «Снимай в Грузии» принял уже 15 заявок на съемки разных картин. Суммарный инвестиционный объем кинопроектов составил 26,9 миллиона лари (более 11 миллионов долларов).



Программа «Снимай в Грузии» существует уже третий год, как часть проекта «Производи в Грузии». Проект предусматривает возмещение кинопроизводителям до 25% квалифицированных расходов из бюджета, потраченного на съемках в Грузии.















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