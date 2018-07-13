Туристы вновь критикуют работу российского КПП «Верхний Ларс»

13.07.2018 17:34 За последние сутки время ожидания проезда через пропускной пункт «Верхний Ларс» на российско-грузинской границе увеличилось с трех до четырех часов, сообщает МЧС РФ. Туристы сообщают в соцсетях, что накануне простояли в очередях от 3 до 8 часов, информирует «Кавказский узел».



С начала июля водители жалуются на километровые пробки на границе России и Грузии. 10 июля время ожидания через пункт пропуска, согласно данным МЧС, составляло порядка трех часов. Сегодня, 13 июля, по состоянию на 07:00 мск время ожидания через КПП составляет порядка четырех часов, сообщается на сайте Главного управления МЧС по Северной Осетии. При этом еще сутки назад ведомство сообщило о трехчасовом ожидании проезда через границу.



Туристы в соцсетях подтверждают информацию о многочасовых очередях на границе и обращают внимание на то, что задержки связаны с работой российского пункта пропуска. На пункте пропуска «Верхний Ларс» очереди продолжают объяснять повышенной нагрузкой. Каждый день паспортный контроль проходят до 15 тысяч человек, в то время как пункты пропуска рассчитаны на четыре тысячи, передала ГТРК «Алания».



В сюжете телеканала рассказывается, что сейчас на пункте пропуска работают две резервные полосы и одна дополнительная, а на 24-м километре созданы условия для граждан, ожидающих своей очереди: здесь есть комнаты для матери и ребенка, а также круглосуточно работает кабинет врача.















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