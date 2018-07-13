В экзаменационном центре опровергли информацию о публикации ответов на магистерские тесты

13.07.2018 21:08 Национальный центр экзаменов и оценок Грузии опроверг информацию о публикации ответов на тесты для студентов, которые готовятся к поступлению в магистратуру.



12 июля в грузинском сегменте фейсбука распространилась информация о том, что Центр экзаменов и оценок на собственной веб-странице случайно опубликовал ответы предстоящих экзаменов. Некоторые пользователи утверждали, что правильные ответы были доступны на сайте в течение нескольких минут.

Речь идет о магистерских тестах типа В и С, которые пройдут 18-19 июля и 24-25 июля. Экзамен типа А студенты сдавали 11-12 июля. Будущие магистранты сдают экзамены по типам, то есть по направлению, которое они выбирают.



«Тех кандидатов на поступление в магистратуру, которые сдают тесты В и С, просим, не верить информации о том, что в мобильной версии сайта центра, созданной для андроид, можно было увидеть правильные ответы на тесты. В версии для андроид действительно были видны две дополнительные страницы, однако эти данные не являются правильными ответами к тестам. Любой желающий сможет удостоверится в этом после публикации тестов и правильных ответов», — говорится в заявлении центра в соцсети.



Дополнительные страницы прилагались к правильным ответам на уже завершенный тест типа А. В центре еще раз подчеркнули, что эти данные никак не связаны с тестами В и С.



«Зайдя на официальный сайт центра с мобильных телефонов, люди видели неоткорректированный файл, что и вызвало замешательство среди посетителей сайта», — отмечено в заявлении.



Студенты для поступления в магистратуру должны сдать один тест типа А, В или С, в зависимости от выбранного направления (гуманитарный, технический и так далее). Тест состоит из четырех частей: осмысление прочитанного, аналитическое письмо, логическое мышление, количественное рассуждение.















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