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Тяжелоатлет Ираклий Чхеидзе выиграл Молодежный чемпионат мира
13.07.2018 22:48
На Молодежном чемпионате мира в столице Узбекистана Ираклий Чхеидзе (105 кг) блестяще выполнил все задачи тренеров. Тяжелоатлет с успехом одолел все три попытки в рывке — 163, 168, 171 кг. и завоевал золотую медаль.
Чхеидзе отлично справился и с толчком. Он успешно завершил все три попытки — 201, 205, 211 и также получил золотую медаль.
Ираклий Чхеидзе стал обладателем и золотой медали в суммарном двоеборье 382 кг.
Грузию на Молодежном чемпионате мира представляли три спортсмена. В первый день турнира Реваз Давитадзе отпраздновал победу на Чемпионате мира с двумя золотыми и одной серебряной медалями.
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