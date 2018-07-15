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В горах Грузии пострадал 22-летний турист из Польши
15.07.2018 17:33
Турист из Польши серьезно пострадал во время похода на ледник в Казбегском муниципалитете (регион Мцхета-Мтианети). Об этом сообщили в Агентстве по управлению чрезвычайными ситуациями Грузии.
Согласно распространившейся информации, 22-летний гражданин Польши упал в трещину ледника на высоте 3600 метров над уровнем моря. Вмести с ним находились другие туристы, однако группа не смогла помочь пострадавшему.
Прибывшие на место спасатели с помощью носилок доставили пострадавшего в поселок Степанцминда.
Как отмечают в Агентстве, в настоящее время опасность его жизни не угрожает.
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