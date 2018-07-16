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В Батумском международном аэропорту родился ребенок
16.07.2018 10:56
В Батумском международном аэропорту родился ребенок. У пассажирки "Уральский авиалиний", направлявшаяся из Батуми в Москву, начались преждевременные роды в зале ожиданий вылета. Роды принимал дежурный врач терминала в медицинском пункте аэропорта.
Мать и ребенок в настоящее время помещены в Батумскую больницу и чувствуют себя хорошо.
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